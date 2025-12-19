В Подмосковье подвели итоги рейтинга управляющих компаний за 2025 год

19 декабря 2025, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы за 2025 год в сфере управления многоквартирными домами. За год специалисты министерства рассмотрели 438 заявлений на предоставление услуг по управлению МКД. Об этом сообщили в ведомстве.