В Подмосковье подвели итоги рейтинга управляющих компаний за 2025 год
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы за 2025 год в сфере управления многоквартирными домами. За год специалисты министерства рассмотрели 438 заявлений на предоставление услуг по управлению МКД. Об этом сообщили в ведомстве.
По итогам проверки они выдали 126 новых лицензий и отказали 42 соискателям. А еще сотрудники продлили действие 39 лицензий и прекратили действие 118 лицензий, в том числе 13 — из-за аннулирования. Кроме того, Министерство выдало 415 квалификационных аттестатов.
Актуальную информацию обо всех лицензированных управляющих организациях и домах, которые находятся у них в управлении, размещены в открытом доступе в ГИС ЖКХ. Сведения о выданных квалификационных аттестатах публикуют на официальном сайте Минчистоты Московской области.
Отдельно в регионе подвели итоги рейтингования управляющих компаний. По результатам оценки 34% организаций вошли в «зелёную зону». Доля компаний в «красной зоне» сократилась на 31% по сравнению с прошлым годом.
В 2025 году в Подмосковье продолжили цифровизацию жилищной сферы. В МФЦ внедрили механизм электронного голосования собственников. За год этой возможностью воспользовались 428 человек. Кроме того, собственники помещений, которым принадлежит 41,8% общей жилой площади многоквартирного фонда региона, уже приняли решение проводить все последующие общие собрания заочно через ГИС ЖКХ.
В ведомстве отмечают, что проделанная работа помогает повышать качество управления МКД, делает деятельность управляющих организаций более прозрачной и расширяет цифровые возможности для жителей Подмосковья.
