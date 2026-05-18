Три творческих коллектива Павловского Посада дали отчётный концерт

18 мая 2026, 15:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Отчётный концерт с участием вокальной студии «Ностальгия» и танцевальных коллективов «Дворяночка» и «Феерия» состоялся на сцене дома культуры в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Коллектив «Феерия» существует с 2008 года, в него входят девочки от семи до 17 лет. История «Дворяночки» короче — эта группа появилась только шесть лет назад, но успела завоевать общую любовь выступлениями на окружных и областных мероприятиях проекта «Активное долголетие». А вокальная группа «Ностальгия» существует в ДК с 2013 года, и сегодня без неё не обходится ни один городской праздник.





«Отчетный концерт стал красивым финалом сезона. Поддержать артистов в этот вечер пришли их близкие, а также любящие зрители», — говорится в сообщении.