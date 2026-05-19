В Павловском Посаде провели приём жителей по вопросам ЖКХ и благоустройства

19 мая 2026, 17:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Личный приём граждан провёл заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов во вторник, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На приём пришли пять жителей округа. Вопросы, которые они подняли, касались ремонта дома, начислений за жилищно-коммунальные услуги, восстановления тротуара, приведения в порядок водопровода и контейнерной площадки.





«Например, Вера Степановна, проживающая по улице Кирова, попросила благоустроить пешеходную зону во дворе после проведённого ремонта трубопровода. По поручению замглавы округа эту работу завершат до конца июня. А Елена Викторовна попросила пораньше начать ремонт крыши дома на Карповской улице. Срок старта работ перенесли с августа текущего года на июнь», — говорится в сообщении.