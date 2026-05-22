Сергей Балашов провел личный прием граждан в Павловском Посаде
21 мая в Павловском Посаде состоялся личный приём граждан, который провёл временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Владимирович Балашов. Жители получили возможность напрямую обратиться с наболевшими вопросами к руководству муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На приёме обсудили актуальные темы, волнующие местных жителей. По вопросу подсыпки асфальтовой крошкой дороги на улице 11 лет Октября участники встречи решили проблему на месте — это позволило оперативно устранить выбоины и неровности.
Жители одного из домов попросили признать их здание аварийным. Если провести эту процедуру не получится, они попросили отремонтировать постоянно протекающую кровлю. Руководство дало соответствующие поручения и взяло вопрос на особый контроль.
Сергей Владимирович Балашов отметил, что личные приёмы — это всегда живой и честный диалог. Встреча с жителями в приёмной партии «Единая Россия» позволяет услышать человека напрямую, без посредников и бюрократии. Именно такие встречи помогают понять, что действительно нужно менять в округе. Он призвал жителей активно обращаться и делиться проблемами, ведь именно из их обращений складывается реальная картина жизни округа и приоритетных задач.
