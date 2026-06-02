78 незаконных объектов нестационарной торговли снесли в Люберцах с начала года
В Люберцах в 2026 году демонтировали 78 несанкционированных объектов нестационарной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Масштабную трансформацию этой сферы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. По итогам прошлого года Люберцы стали лидером в наведении порядка на потребительском рынке и были удостоены губернаторской премии.
«Накануне техника работала на ул. Побратимов у дома №7. Всего в текущем сезоне планируем ликвидировать более 150 несанкционированных НТО. За последние три года в округе демонтировали 598 незаконных торговых точек», – рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.
Как напомнили в администрации, Люберцы стали одним из первых подмосковных округов, установивших порядок демонтажа незаконных НТО на частных землях. Эффективность мер подтверждает положительная судебная практика. Так, в прошлом году в округе устранили 56 таких объектов, с начала нынешнего – уже 35. Работы проведены, в том числе, у станций МЦД-3 «Панки» и «Малаховка», на улице Транспортной.