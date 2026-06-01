Подземный переход на «Кресте» в Люберцах рассчитывают достроить в этом году

01 июня 2026, 18:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Местные жители часто называют этот перекрёсток «Крестом». Сейчас закончили бетонирование лестниц и стен.

«Завершилось также бетонирование дна перехода. Рабочие приступили к устройству гидроизоляции лестничных сходов. Одновременно ведётся монтаж металлоконструкций входных групп», – рассказал Волков.