Подземный переход на «Кресте» в Люберцах рассчитывают достроить в этом году

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Местные жители часто называют этот перекрёсток «Крестом». Сейчас закончили бетонирование лестниц и стен.

«Завершилось также бетонирование дна перехода. Рабочие приступили к устройству гидроизоляции лестничных сходов. Одновременно ведётся монтаж металлоконструкций входных групп», – рассказал Волков.
Проект предусматривает выходы на все четыре стороны перекрёстка, что значительно повысит безопасность пешеходов и сделает передвижение по оживлённой магистрали комфортнее.

Подрядная организация планирует полностью завершить строительство объекта на Смирновской улице в этом году.
Лора Луганская

