В Люберцах по просьбе жителей снесли аварийное здание бывшей столовой

29 мая 2026, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах снесли бывшую столовую на улице 3-е Почтовое отделение. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Здание площадью 1654 квадратных метров долгое время не использовали по назначению, и оно находилось в аварийном состоянии.

«Во время встреч в формате выездной администрации жители не раз жаловались главе муниципалитета Владимиру Волкову на частые пожары в бывшей столовой и опасную криминогенную обстановку возле заброшенного здания. Демонтаж начался после того, как в рамках сотрудничества Минимущества Московской области и Минобороны России был издан приказ о безвозмездной передаче здания в собственность городского округа», – рассказали в пресс-службе.