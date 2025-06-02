Студенты колледжа «Подмосковье» отличились в марафоне по финансовой грамотности
Студенты колледжа «Подмосковье» одержали победу в онлайн-марафоне по финансовой грамотности «Защити свои данные в сети Интернет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Победителей в городском округе Солнечногорск поздравили представители банка ВТБ. В конкурсе участвовали свыше 1 тыс. учащихся различных учебных заведений. Подмосковные студенты сумели завоевать оба первых призовых места. Студенты 1 курса Михаил Гуляшкин из Лобни и Артём Волков из Клина получили дипломы и памятные подарки», – говорится в сообщении.Благодарственным письмом отмечен сам колледж «Подмосковье» в лице директора Антонины Юдиной.