Студенты колледжа «Подмосковье» отличились в марафоне по финансовой грамотности

02 июня 2025, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты колледжа «Подмосковье» одержали победу в онлайн-марафоне по финансовой грамотности «Защити свои данные в сети Интернет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.







«Победителей в городском округе Солнечногорск поздравили представители банка ВТБ. В конкурсе участвовали свыше 1 тыс. учащихся различных учебных заведений. Подмосковные студенты сумели завоевать оба первых призовых места. Студенты 1 курса Михаил Гуляшкин из Лобни и Артём Волков из Клина получили дипломы и памятные подарки», – говорится в сообщении.