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Подмосковных студотрядовцев подготовили к работе вожатыми

Фото: пресс-служба МИМП МО

Фото: пресс-служба МИМП МО

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Более 300 активистов студенческих педагогических отрядов Подмосковья стали участниками форума «Летняя академия вожатых». Он прошёл в детском оздоровительном центре «Пушкино», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«На протяжении трёх дней ребята посещали лекции, занятия, практические сессии, направленные на развитие главных навыков вожатого. Студентам рассказали о профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, разрешении конфликтов, научили оказывать первую помощь. Летом они будут работать в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИМП МО

Особое внимание на форуме уделили проблемам, с которыми вожатые могут столкнуться в работе. Преподаватели раскрывали принципы создания благоприятной атмосферы в детском коллективе, организации досуга и проведения мероприятий. На практике студенты решали логические задачи, организовывали спортивные и творческие мероприятия, квесты.
«Я узнала много нового и полезного – от основ детской психологии до организации крутых квестов. Главное, я поняла, что вожатый – это не просто надзиратель, а настоящий друг и вдохновитель для ребят. Теперь чувствую себя увереннее и готова к работе в лагере», – сказала участница академии Владислава Фомина из Люберец.
Фото: пресс-служба МИМП МО

Активисты разработали для вожатых методическую книгу, где собрали рекомендации по работе с детьми.

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#московская область
В библиотеках Подмосковья подготовили более 2,3 тыс. мероприятий ко Дню Победы
07 мая 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 2,3 тыс. различных мероприятий патриотической направленности подготовили в библиотеках Московской области в рамках областной межбиблиотечной акции «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
«Акция стартовала 1 мая и продлится до 10 числа. В библиотеках Московской области для взрослых и маленьких читателей проводятся различные музыкальные и литературные выступления, конкурсы, марафоны и пр.», — говорится в сообщении.
Например, в Можайском округе проведут онлайн-марафон «Благодарные потомки и страна своих героев не забудут имена»: в рамках марафона, в котором примут участие 17 библиотек, читатели будут декламировать свои любимые стихи и прозу о Великой Отечественной войне. А Коломенская библиотечная система примет участие в патриотической акции «Автопробег».

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#день победы
#московская область
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За один день акции «Сад памяти» в лесах Подмосковья посадили 43,5 тыс. сеянцев
07 мая 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Участие в международной акции «Сад памяти» на подмосковных лесных площадках приняли свыше 3,5 тыс. человек. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«На 14 площадках в лесах региона в рамках Международной акции «Сад памяти» в один день 7 мая на площади почти 20 га посадили более 43,5 тыс. сеянцев, в том числе 36 944 сеянцев сосны и 6 620 – ели», – отметил Ларькин.
Лесные площадки были подготовлены на территории округов Егорьевск, Рузский, Балашиха, Домодедово, Клин, Наро-Фоминский, Серпухов, Сергиево-Посадский и Талдомский. На акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Это жители Подмосковья, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры, лесничие и юные воспитанники школьных лесничеств. Опытные лесничие показывали, как правильно сажать сеянцы с помощью меча Колесова. На площадках организовали концерты и мастер-классы, были развёрнуты полевые кухни.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадках деревьев на центральной лесной площадке Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье в Нестеровском участковом лесничестве.

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#9 мая
#великая отечественная война
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В Нахабине на месте незаконно установленного ларька посадили деревья
07 мая 2025, 15:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Посадку деревьев на территории, которую ранее занимал нелегально установленный ларёк, провели в рамках патриотической акции «Лес Победы» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, участие в акции принял министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, сообщает пресс-служба министерства.
«Акция «Лес Победы» — это возможность не только словом, но еще и делом почтить память героев Великой Отечественной войны. Мы решили объединить две важные задачи и посадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту новую жизнь. Надеемся, что деревья будут радовать жителей гораздо больше, чем торговый павильон», — сказал Сергей Двойных.
Во время мероприятия участники высадили на освобождённом от ларька участке более 20 туй.

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#нахабино
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#деревья
#снос
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В Электростали спасли 91-летнюю пациентку со сгнившим желчным пузырём
07 мая 2025, 14:58

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

91-летнюю женщину, у которой сгнил желчный пузырь и начался перитонит, спасли врачи Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и слабость. Обследование показало, что у пациентки воспаление желчного пузыря. При этом ситуацию осложняли сопутствующие проблемы со здоровьем: перенесённый инфаркт головного мозга, гипертония, ожирение и хроническая сердечная недостаточность. Однако обойтись без операции было невозможно.

«Во время операции мы обнаружили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость: начался перитонит. Кроме того, из-за сопутствующих заболеваний и интоксикации артериальное давление пациентки стало снижаться, что потребовало дополнительной лекарственной поддержки. Операция проходила под полным наркозом, она длилась более двух часов и завершилась успешно», — рассказал хирург Электростальской больницы Дмитрий Мирошниченко.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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#здравоохранение
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В Подмосковье приглашают доноров с двумя редкими группами крови
07 мая 2025, 14:39

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашает сделать донацию Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I и IV отрицательными группами крови. II отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Она добавила, что донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, онкопациентам, людям с различными травмами и ожогами, а также новорождённым с различными патологиями.

Подробная информация о том, как сдать кровь в Московской области, размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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#подмосковье
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