Подмосковных студотрядовцев подготовили к работе вожатыми

Фото: пресс-служба МИМП МО
Более 300 активистов студенческих педагогических отрядов Подмосковья стали участниками форума «Летняя академия вожатых». Он прошёл в детском оздоровительном центре «Пушкино», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«На протяжении трёх дней ребята посещали лекции, занятия, практические сессии, направленные на развитие главных навыков вожатого. Студентам рассказали о профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, разрешении конфликтов, научили оказывать первую помощь. Летом они будут работать в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба МИМП МО
Особое внимание на форуме уделили проблемам, с которыми вожатые могут столкнуться в работе. Преподаватели раскрывали принципы создания благоприятной атмосферы в детском коллективе, организации досуга и проведения мероприятий. На практике студенты решали логические задачи, организовывали спортивные и творческие мероприятия, квесты.
«Я узнала много нового и полезного – от основ детской психологии до организации крутых квестов. Главное, я поняла, что вожатый – это не просто надзиратель, а настоящий друг и вдохновитель для ребят. Теперь чувствую себя увереннее и готова к работе в лагере», – сказала участница академии Владислава Фомина из Люберец.Фото: пресс-служба МИМП МО
Активисты разработали для вожатых методическую книгу, где собрали рекомендации по работе с детьми.
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Лора Луганская