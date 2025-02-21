80% таксистов Москвы и Подмосковья прошли аттестацию с первой попытки

Около 500 пар тёплых носков связали для бойцов специальной военной операции участницы студии «Волшебный клубок» при Центральной библиотеке в Кашире-2 вместе с женщинами, которые занимаются в группе «100 лет активной жизни» спортклуба «Кашира», сообщает пресс-служба городского округа.