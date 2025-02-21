80% таксистов Москвы и Подмосковья прошли аттестацию с первой попытки

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Аттестацию успешно прошли более 78 тыс. таксистов Москвы и Московской области. 80% из них сдали тест с первой попытки, сообщил начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергей Алексюк.
«На сегодня уже более 78 тыс. водителей сдали тест положительно. Примерно 80% сдали это с первой попытки», – сказал Алексюк в ходе круглого стола на тему изменений на рынке такси в столичном регионе.Добровольная аттестация водителей на знание правил работы в такси стартовала в августе прошлого года. Она продлится до 1 марта 2025-го, а после станет обязательной.
Читайте также:
В Мострансавто рассказали, где невозможен бесплатный проезд по социальной карте
В Подмосковье рассказали, как будет ходить общественный транспорт 23 февраля
На дорогах Подмосковья за три дня ликвидировали более 12 тысяч ям
Лора Луганская