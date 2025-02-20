В Мострансавто рассказали, где невозможен бесплатный проезд по социальной карте

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области функционирует сложная система тарифов, и не на всех маршрутах принимаются социальные карты. В компании Мострансавто разъяснили, как определить доступность льгот.
Подмосковные маршруты делятся на два типа: с регулируемыми тарифами, где стоимость проезда устанавливает правительство Московской области и льготы действуют полностью, и с нерегулируемыми тарифами. Там стоимость проезда определяет перевозчик, и социальные карты москвичей не принимаются. Для жителей Подмосковья возможны исключения. Правила установлены соглашением между двумя регионами, и перевозчики не могут сами решать, где действуют льготы.
Если социальная карта не сработала, доступны такие способы оплаты, как банковские карты, карты «Стрелка» и карта «Тройка» (тариф «Кошелёк»).
Если водитель на льготном маршруте отказался принимать соцкарту, необходимо сообщить об этом в Мострансавто по следующим каналам: группа компании в соцсети «ВКонтакте», личный кабинет на сайте и чат-бот в Telegram. При этом нужно указать дату и время поездки, номер и название маршрута, номер автобуса, а также фамилию, имя и отчество водителя, если они известны.
Читайте также:
В Подмосковье рассказали, как будет ходить общественный транспорт 23 февраля
На дорогах Подмосковья за три дня ликвидировали более 12 тысяч ям
В Одинцове отчитались о ходе строительства пешеходного перехода над ж/д путями
«Пассажиры должны обращать внимание на обозначения. Красные номера и названия маршрутов указывают на коммерческий маршрут, чёрные обозначают льготный. Буква «К» рядом с номером маршрута говорит о его коммерческом статусе. Поимо этого, некоторые маршруты находятся в реестре Москвы, а не Подмосковья, и на них льготы не действуют», – рассказали в Мострансавто.Для держателей социальной карты жителя Подмосковья бесплатный проезд недоступен на маршрутах, которые можно найти на сайте.
Если социальная карта не сработала, доступны такие способы оплаты, как банковские карты, карты «Стрелка» и карта «Тройка» (тариф «Кошелёк»).
Если водитель на льготном маршруте отказался принимать соцкарту, необходимо сообщить об этом в Мострансавто по следующим каналам: группа компании в соцсети «ВКонтакте», личный кабинет на сайте и чат-бот в Telegram. При этом нужно указать дату и время поездки, номер и название маршрута, номер автобуса, а также фамилию, имя и отчество водителя, если они известны.
Читайте также:
В Подмосковье рассказали, как будет ходить общественный транспорт 23 февраля
На дорогах Подмосковья за три дня ликвидировали более 12 тысяч ям
В Одинцове отчитались о ходе строительства пешеходного перехода над ж/д путями
Лора Луганская