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Главная / Новости / Подмосковье/ В Мострансавто рассказали, где невозможен бесплатный проезд по социальной карте

В Мострансавто рассказали, где невозможен бесплатный проезд по социальной карте

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области функционирует сложная система тарифов, и не на всех маршрутах принимаются социальные карты. В компании Мострансавто разъяснили, как определить доступность льгот.
Подмосковные маршруты делятся на два типа: с регулируемыми тарифами, где стоимость проезда устанавливает правительство Московской области и льготы действуют полностью, и с нерегулируемыми тарифами. Там стоимость проезда определяет перевозчик, и социальные карты москвичей не принимаются. Для жителей Подмосковья возможны исключения. Правила установлены соглашением между двумя регионами, и перевозчики не могут сами решать, где действуют льготы.
«Пассажиры должны обращать внимание на обозначения. Красные номера и названия маршрутов указывают на коммерческий маршрут, чёрные обозначают льготный. Буква «К» рядом с номером маршрута говорит о его коммерческом статусе. Поимо этого, некоторые маршруты находятся в реестре Москвы, а не Подмосковья, и на них льготы не действуют», – рассказали в Мострансавто.
Для держателей социальной карты жителя Подмосковья бесплатный проезд недоступен на маршрутах, которые можно найти на сайте.

Если социальная карта не сработала, доступны такие способы оплаты, как банковские карты, карты «Стрелка» и карта «Тройка» (тариф «Кошелёк»).

Если водитель на льготном маршруте отказался принимать соцкарту, необходимо сообщить об этом в Мострансавто по следующим каналам: группа компании в соцсети «ВКонтакте», личный кабинет на сайте и чат-бот в Telegram. При этом нужно указать дату и время поездки, номер и название маршрута, номер автобуса, а также фамилию, имя и отчество водителя, если они известны.

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Серпуховский завод представит инновационные лифты на выставке в Краснодаре
21 февраля 2025, 13:36

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инновационные пассажирские лифты премиального и комфорт-класса представит Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) на международной выставке YugBuild, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Краснодаре, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На выставке наш завод представит две кабины из модельной линейки так называемых «музыкальных» лифтов. Особое внимание ожидается к интерактивной модели «Арт-Симфони», которая была создана совместно со Студией Артемия Лебедева на основе технологий искусственного интеллекта и интернета вещей», — рассказал коммерческий директор СЛЗ Алексей Григорьев.
Он добавил, что выставка в Краснодаре очень важна для бизнеса, так как в этом регионе есть большой рынок сбыта для лифтов благодаря ведущейся модернизации курортных объектов.

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#экономика
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В Шатуре спасатели освободили запертую в квартире пенсионерку
21 февраля 2025, 13:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

84-летней женщине, нуждавшейся в медицинской помощи и не способной самостоятельно открыть дверь врачам, помогли подмосковные спасатели, инцидент произошёл в селе Власово муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились соседи пенсионерки. Они рассказали, что пришли навестить её, но она не открыла дверь и не подошла к телефону. Так как квартира пенсионерки расположена на первом этаже, соседи заглянули внутрь через окно и увидели, что женщина лежит на полу», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели вскрыли дверь и передали хозяйку квартиры приехавшим медикам. Врачи оказали женщине необходимую помощь на месте, так что госпитализация ей не потребовалась.

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#мособлпожспас
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В Павловском Посаде на месте ТРЦ-недостроя создадут пешеходную зону и парковку
21 февраля 2025, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Стоявшее недостроенным здание торгово-развлекательного центра снесли на 1-й Пушкинской улице в Павловском Посаде, на освободившейся территории проведут благоустройство, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Торгово-развлекательный центр начали строить на 1-й Пушкинской улице в 2014 году, его общая площадь должна была составить около 8,8 тыс. квадратных метров. Однако строительство было заморожено. Возведённый каркас долгое время стоял без изменений, конструкции начали разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» написали о необходимости снести недострой и привести территорию в порядок. В результате было принято решение демонтировать конструкции», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В декабре 2024 года недострой снесли. На освобождённом от строительства участке решено обустроить пешеходную зону с местами для отдыха, прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками. Кроме того, там будет организована большая автомобильная стоянка.

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#пешеходная зона
#владислав гордиенко
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Нарколог предупредил мужчин о риске опозориться на свидании из-за алкоголя
Нарколог Холдин: алкоголь подавляет выработку тестостерона и портит сперму
21 февраля 2025, 12:43

Фото: istockphoto.com/LanaStock

Многие мужчины не могут представить себе романтическое свидание без бутылки алкоголя, однако спиртное только кажется хорошим помощником для интимных встреч. В реальности алкоголь способен принести серьёзные проблемы в этой сфере, предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Считается, что бутылка шампанского или вина на свидании поможет раскрепоститься. Но положительный эффект от алкоголя длится крайне недолго: как только алкоголь поступает в кровь, он расширяет сосуды, в том числе и в органах малого таза. Но очень скоро наступает спад, а после него ухудшается самочувствие, наступает апатия и повышается давление», — рассказал Виталий Холдин.
Он добавил, что регулярное употребление спиртных напитков повышает риск мужского бесплодия.

«Алкоголь крайне негативно влияет на выработку сперматозоидов, способных создать здоровое потомство», — отметил эксперт.
Кроме того, под удар попадает главный мужской гормон — тестостерон.

«С возрастом выработка этого гормона снижается, а алкоголь способен значительно усугубить это состояние», — предупредил Виталий Холдин.
Он добавил, что для сохранения мужского здоровья нужно отказаться от спиртного и курения, заниматься спортом и научиться противостоять стрессам.

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В Балашихе проверили ход строительства четвёртого корпуса ЖК «Квартал Авиаторов»
21 февраля 2025, 12:20

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ход и качество строительства четвёртого многоквартирного корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «Мособлстройцнил», сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках проверки эксперты оценили качество бетонных конструкций. В настоящее время готовность корпуса составляет 21%. Ведётся установка несущих конструкций надземной части постройки. В работах участвуют 43 человека, используются три единицы спецтехники. Строительство идёт без отставания от графика», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, четвёртый корпус ЖК «Квартал Авиаторов» представляет из себя 24-этажное здание общей площадью около 18 тыс. квадратных метров с 253 квартирами разных планировок от 24 до 89 квадратных метров. Сдать дом в эксплуатацию должны во втором квартале 2027 года.

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