В Подмосковье рассказали, как будет ходить общественный транспорт 23 февраля

Фото: пресс-служба Минтранса МО
23 февраля, в День Защитника Отечества, общественный транспорт, следующий по территории Подмосковья, будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Пригородные поезда также будут следовать по штатному расписанию выходного дня», – добавили в министерстве.Там отметили, что перед выходом в рейс специалисты проверят исправность основных узлов и агрегатов транспортных средств. С водителями проведут дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.
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Лора Луганская