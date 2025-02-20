На дорогах Подмосковья за три дня ликвидировали более 12 тысяч ям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 12 тысяч дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за период с 17 по 19 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора заделали свыше 7 тысяч ям, а на муниципальных дорогах было ликвидировано более 5,4 тысяч дефектов покрытия», — говорится в сообщении.Всего с начала февраля в Московской области ликвидировали около 40 тысяч ям на региональных дорогах и 35 тысяч — на муниципальных.
В областном Минтрансе отметили, что ямочный ремонт в регионе проводится круглый год. Зимой для этого используется литая или холодная асфальтобетонная смесь, а также термопрофилирование.
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Лев Каштанов