80% учеников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают в вузы на бюджет
Предпрофессиональные классы различных направлений есть в 90% школ Московской области, там учатся более 47 тысяч старшеклассников. Абсолютное большинство выпускников таких классов поступают в вузы на бюджетные места. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
Предпрофессиональные классы готовят ребят по восьми направлениям: инженерному, медицинскому, ИТ, агротехнологическому, медиа, предпринимательскому, кадетскому и психолого-педагогическому. В этом учебном году число таких классов в школах региона выросло на 42%.
«Предпрофессиональные классы мы начали создавать в 2023 году. Уже сейчас мы видим, что выпускники таких классов показывают хорошие результаты по ЕГЭ: в среднем на семь баллов выше, чем по стране. И больше 80% ребят поступают в вузы на бюджет», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что классы оснащают современным оборудованием, которое позволяет ребятам заниматься научной работой, проводить исследования и углубляться в будущую профессию.
Лучше всего с поступлением на бюджет справляются выпускники ИТ-классов — такой результат показывают 94% из них. Второе место по этому показателю занимают выпускники инженерных классов — 89%, а замыкают топ-3 ребята из медицинских классов: 84% из них поступают в вузы на бесплатные места.