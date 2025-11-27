80% учеников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают в вузы на бюджет

27 ноября 2025, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Предпрофессиональные классы различных направлений есть в 90% школ Московской области, там учатся более 47 тысяч старшеклассников. Абсолютное большинство выпускников таких классов поступают в вузы на бюджетные места. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.





Предпрофессиональные классы готовят ребят по восьми направлениям: инженерному, медицинскому, ИТ, агротехнологическому, медиа, предпринимательскому, кадетскому и психолого-педагогическому. В этом учебном году число таких классов в школах региона выросло на 42%.





«Предпрофессиональные классы мы начали создавать в 2023 году. Уже сейчас мы видим, что выпускники таких классов показывают хорошие результаты по ЕГЭ: в среднем на семь баллов выше, чем по стране. И больше 80% ребят поступают в вузы на бюджет», — сказал Андрей Воробьёв.