8000 жителей Подмосковья с начала года повысили грамотность в вопросах ЖКХ
В 48 городских округах Подмосковья с начала 2025 года прошли семинары по вопросам ЖКХ. Их участниками стали более 8000 жителей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В регионе активно осваивают практические знания по эффективному управлению многоквартирными домами. В программу вошли разбор структуры договора управления МКД; пошаговая процедура создания совета дома; оптимизации расходов на содержание общего имущества; проведение общих собраний собственников в цифровом формате через ГИС ЖКХ.
«Особое внимание уделяем информированию жителей, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов. Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедомовые чаты, и чат-бот по вопросам капремонта, и оповещения в соцсетях муниципалитетов. Главная сила - наши общественники», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В министерстве назвали особенностью проекта разнообразие образовательных программ для разных аудиторий. Например, для участников клубов «Активное долголетие» организованы курсы правовой и практической ориентации в жилищных вопросах. Для школьников и студентов проводят интерактивные занятия по финансовой грамотности и основам ЖКХ.