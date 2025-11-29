Жителям Шатуры напомнили о правилах снятия показаний ЖКХ на форуме «Управдом»
В Шатурском библиотечно-информационном центре прошел очередной форум «Управдом». Об этом сообщает окружная администрация.
Представители профильных организаций выступили перед жителями с докладами по актуальным темам. Так, начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова рассказала о капремонте в многоквартирных домах, выполненном в рамках региональной программы на 2023-2025 годы. Тона также назвала адреса домов, которые предстоит привести в порядок в ближайшие два года. Полный список можно посмотреть на официальном сайте администрации муниципалитета.
Руководитель АО «Мосэнергосбыт» Сергей Муравьев отметил, что показания приборов учета важно передавать своевременно. Также нужно обеспечить к ним доступ для контролеров энергосбытовой компании. Неисправные счетчики можно заменить бесплатно по заявке.
Кроме того, жителям напомнили о необходимости ежегодного технического обслуживания газового оборудования. Его может проводить только специализированная организация. По данным газового участкового АО «Мособлгаз» Жанны Вакиной, 96% квартир в округе уже прошли обязательный осмотр.
В конце мероприятия собравшиеся задавали вопросы представителям коммунальных служб и получили от них консультацию.
