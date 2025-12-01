Депутат Мособлдумы Михаил Ждан провёл встречу с жителями «Южного Пушкино»
Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова провели очередную встречу с жителями жилого комплекса «Южное Пушкино». Во встрече приняли участие около 50 человек, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Основные вопросы касались работы лифтов, диспетчерской системы, индивидуальных приборов учета тепла, вентиляции, обустройства детской площадки, организации парковок и качества зимнего содержания домов. Дали разъяснения по каждому пункту.
Жители отмечают, что после предыдущих обращений система отопления стала работать лучше. Была жалоба на качество горячей воды. Управляющая организация «Светлый край» пояснила, что недавно запустила систему водоподготовки, и пообещала провести обследование стояков и анализ воды на наличие вредных веществ. Педложенный план действий согласовали с жителями округа.
Особо беспокоила жильцов работа ливневой насосной станции. Они попросили проверить стоки на наличие примесей строительной смеси. Михаил Ждан взял этот вопрос на личный контроль, как член комитета Московской областной Думы по имущественным отношениям, экологии и природопользованию.
Также на встрече обсудили отсутствие покраски стен на лестничных пролетах в отдельных подъездах. Обслуживающая организация сообщила, что застройщик выполнит эти работы по гарантийным обязательствам в тёплое время года. Если этого не произойдёт, к решению подключят управляющую организацию. Кроме того, УК ведёт переговоры с застройщиком по установке индивидуальных приборов учета тепла — инициатива жителей.
Стороны договорились провести следующую встречу для контроля за исполнением всех договорённостей. Нина Ушакова отметила продуктивность диалога и выразила готовность продолжать работу с жителями до полного решения всех вопросов.
