Депутат Мособлдумы Михаил Ждан провёл встречу с жителями «Южного Пушкино»

01 декабря 2025, 16:34

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова провели очередную встречу с жителями жилого комплекса «Южное Пушкино». Во встрече приняли участие около 50 человек, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.