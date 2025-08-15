81-летняя Людмила Колобанова из Реутова выиграла Рыбинский полумарафон

15 августа 2025, 21:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Легендарная 81-летняя легкоатлетка из Реутова Людмила Колобанова заняла первое место на XI Рыбинском полумарафоне «Великий хлебный путь 2025». Она выступала в возрастной категории 80+ и преодолела дистанцию 10 км за 1 час 6 минут 33 секунды, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Рыбинский полумарафон – часть крупного спортивного проекта «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Он считается одним из самых масштабных легкоатлетических мероприятий в России. В этом году в забеге участвовали около 2,8 тыс. бегунов из 239 городов. Участники преодолевали дистанции от 300 м до 21 км», – рассказали в администрации.