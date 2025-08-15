Самбистка Сердюк из Подмосковья завоевала медаль Всемирных игр
Нина Сердюк из подмосковного Воскресенска завоевала бронзовую медаль на XII Всемирных играх в дисциплине «самбо». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Сердюк сумела дойти до полуфинала, но проиграла представительнице Монголии.
«В поединке за третье место подмосковная самбистка встретилась со спортсменкой из Республики Беларусь и одержала победу», — говорится в сообщении.XII Всемирные игры проводятся в китайском городе Чэнду. Они стартовали 10 августа и продлятся до 17 августа. В программу игр входят соревнования в 34 видах спорта. Участие в играх принимают около 4 тысяч атлетов из 117 стран. За Россию выступают 32 спортсмена, они борются за медали в десяти видах спорта.