81-летняя реутовчанка Колобанова преодолела дистанцию благотворительного забега

08 октября 2025, 17:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Почётная гражданка Реутова, 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов Людмила Колобанова стала участницей масштабного благотворительного «Доброго забега». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие состоялось в парке Победы на Поклонной горе в Москве и было приурочено к Международному дню глухих. Его целью стал сбор средств в поддержку глухих и слабослышащих детей. Забег собрал более 4000 человек, в том числе 40 звёзд спорта, театра и кино. Среди них были олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и чемпионка мира по этому виду спорта Оксана Домнина. Благодаря участникам и партнёрам удалось собрать более 19,5 млн рублей для некоммерческой организации «Я тебя слышу».



«81-летняя Колобанова, известная как «железная леди спорта», стала самой возрастной участницей мероприятия. Спортсменка из Реутова преодолела дистанцию в пять километров. Многие участники подходили к ней, отмечая, что её пример служит для них главным мотиватором. Людмила назвала участие в таком благородном и важном деле, как поддержка детей с ограниченными возможностями, безусловным приоритетом», – рассказали в администрации.