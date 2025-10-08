81-летняя реутовчанка Колобанова преодолела дистанцию благотворительного забега
Почётная гражданка Реутова, 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов Людмила Колобанова стала участницей масштабного благотворительного «Доброго забега». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в парке Победы на Поклонной горе в Москве и было приурочено к Международному дню глухих. Его целью стал сбор средств в поддержку глухих и слабослышащих детей. Забег собрал более 4000 человек, в том числе 40 звёзд спорта, театра и кино. Среди них были олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и чемпионка мира по этому виду спорта Оксана Домнина. Благодаря участникам и партнёрам удалось собрать более 19,5 млн рублей для некоммерческой организации «Я тебя слышу».
«81-летняя Колобанова, известная как «железная леди спорта», стала самой возрастной участницей мероприятия. Спортсменка из Реутова преодолела дистанцию в пять километров. Многие участники подходили к ней, отмечая, что её пример служит для них главным мотиватором. Людмила назвала участие в таком благородном и важном деле, как поддержка детей с ограниченными возможностями, безусловным приоритетом», – рассказали в администрации.Программа была рассчитана на участников всех возрастов и уровней подготовки. Впервые в истории беговых мероприятий в России все официальные объявления, стартовые команды и церемония награждения сопровождались переводом на русский жестовый язык. Это сделало забег доступным для всех.