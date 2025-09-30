Достижения.рф

Врачи Реутова спасли 47-летнего мужчину с врожденной сосудистой аномалией

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

Врачи Реутовской клинической больницы провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 47-летнему мужчине, который поступил в критическом состоянии. Его доставила скорая помощь с признаками инсульта.



Компьютерная томография показала обширное внутримозговое кровоизлияние. Причиной стала врожденная артериовенозная мальформация — аномалия сосудов головного мозга. При резком повышении давления сосудистый клубок разорвался и вызвал кровотечение.

«Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кирилл Ветров.
​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов
Нейрохирурги экстренно провели трепанацию черепа, удалили гематому и саму сосудистую аномалию. Послеоперационный период был крайне тяжелым, однако благодаря круглосуточному контролю и интенсивной терапии врачи добились положительной динамики.

«Сейчас у пациента наблюдается минимальный уровень сознания, он выполняет осознанные движения, фиксирует взгляд и реагирует на речь. Его состояние остаётся тяжелым, но прогресс даёт надежду», — отметил Кирилл Ветров.

Медики напоминают: необычные симптомы, особенно головные боли на фоне высокого давления, нельзя игнорировать. Своевременная диагностика способна спасти жизнь.
Ирина Паршина

