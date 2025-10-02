В Реутове обустроили новые светофоры и модернизировали переходы

02 октября 2025, 15:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове вели в эксплуатацию новый светофорный объекта типа Т.1. Он расположен на пересечении улиц Ленина и Дзержинского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.