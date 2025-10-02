В Реутове обустроили новые светофоры и модернизировали переходы
В Реутове вели в эксплуатацию новый светофорный объекта типа Т.1. Он расположен на пересечении улиц Ленина и Дзержинского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Работа этого объекта позволила сделать три ранее нерегулируемых пешеходных перехода регулируемыми. Это критически важное нововведение для безопасности тысяч жителей, ежедневно следующих к станции МЦД-4 «Реутов». Объект оснащён современной автоматизированной системой управления дорожным движением. Она обеспечивает удалённое наблюдение, своевременное выявление неисправностей и гибкую настройку светофорных циклов для оптимизации транспортных и пешеходных потоков.
Кроме того, на дорогах местного значения установили пять светофоров типа Т.7, задача которых – заблаговременно предупреждать водителей о приближении к пешеходным переходам. Для принудительного снижения скорости в ключевых точках обустроили 15 искусственных неровностей.
Особое внимание уделили безопасности детей. Модернизировали 12 пешеходных переходов, ведущих к образовательным учреждениям. Работы включают установку светофоров, обустройство «лежачих полицейских», нанесение дублирующей дорожной разметки и монтаж перильных ограждений.
Всё это – часть работы по созданию безопасной городской среды.
