Более 150 молодых жителей Реутова отметили День воссоединения флешмобом

01 октября 2025, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове провели патриотическую акцию к годовщине воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.







«Центральным событием стал масштабный флешмоб, объединивший более 150 участников. Это школьники, волонтёры и активисты молодёжных организаций города. Они выстроились на одной из площадей города в символическую цифру 89 и растянули огромный триколор. Выбор цифры не случаен. Именно столько регионов сейчас насчитывает Россия», – отметили в пресс-службе.