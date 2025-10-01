Более 150 молодых жителей Реутова отметили День воссоединения флешмобом
В Реутове провели патриотическую акцию к годовщине воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
«Центральным событием стал масштабный флешмоб, объединивший более 150 участников. Это школьники, волонтёры и активисты молодёжных организаций города. Они выстроились на одной из площадей города в символическую цифру 89 и растянули огромный триколор. Выбор цифры не случаен. Именно столько регионов сейчас насчитывает Россия», – отметили в пресс-службе.Как отметила начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Анастасия Николаенко, в этом году был выбран именно формат флешмоба, чтобы привлечь как можно больше молодёжи.
Читайте также: