817 000 жителей Подмосковья прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию
Жители Московской области от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить своё репродуктивное здоровье. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Женщинам предлагают консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а еще — цитологическое исследование. Мужчины могут получить консультацию врача-уролога, при необходимости пройти дополнительные обследования: спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.
«Важно заботиться о своем здоровье, в том числе и репродуктивном. В Московской области пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно в медучреждениях региона. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 817 тыс. человек», — сказал зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления — достаточно прийти с паспортом и полисом ОМС.
Как оформить запись на приём к врачу?
- через портал «Здоровье»;
- по номеру 122;
- через инфомат в поликлинике;
- с помощью чат-бота в Telegram и МАХ.