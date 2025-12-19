817 000 жителей Подмосковья прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию

19 декабря 2025, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Жители Московской области от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить своё репродуктивное здоровье. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.





Женщинам предлагают консультацию акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а еще — цитологическое исследование. Мужчины могут получить консультацию врача-уролога, при необходимости пройти дополнительные обследования: спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализы на инфекции.

Фото: Медиасток.РФ

«Важно заботиться о своем здоровье, в том числе и репродуктивном. В Московской области пройти репродуктивную диспансеризацию можно бесплатно в медучреждениях региона. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 817 тыс. человек», — сказал зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

