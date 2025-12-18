В Подмосковье с начала года мобильные медкомплексы совершили 11,5 тыс. выездов

18 декабря 2025, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 11,5 тыс. выездов на отдалённые территории совершили мобильные медицинские комплексы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В мобильном комплексе жители могут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию, рентген и пр.





«Медицинские выезды помогают жителям отдалённых территорий Московской области пройти исследования рядом с домом и получить консультацию специалистов. В текущем году в регионе состоялось около 11,5 тыс. таких выездов, в ходе которых медики оказали помощь более чем 271 тысяче человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.