В Подмосковье наградили лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо»

17 декабря 2025, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

17 декабря в Доме правительства Московской области состоялась церемония награждения лауреатов премии Всероссийской организации родителей и детей инвалидов (ВОРДИ) «Родительское спасибо». Об этом сообщили в Минздраве Московской области.





В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, федеральный куратор ВОРДИ по направлению здравоохранения Юлия Панкова, депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«С региональным отделением ВОРДИ Московской области мы сотрудничаем уже три года, и за это время вы стали для нас не просто партнёрами, а настоящими соратниками. Вы честно и прямо говорите о том, что волнует семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. И именно благодаря этому диалогу нам удаётся видеть реальную картину и двигаться вперёд. От всей души поздравляю лауреатов премии «Родительское спасибо» и благодарю ВОРДИ за партнёрство, ответственность и активную позицию», — сказал Максим Забелин.