83 первоклассника и 44 одиннадцатиклассников сели за парты школы №4 Шатуры
Торжественная линейка в честь Дня знаний состоялась для учеников четвёртой школы Шатуры. В этом году за парты сядут 83 первоклассника, а 44 одиннадцатиклассника завершат обучение, сообщили в пресс-службе муниципального округа.
«Желаю родителям набраться терпения, первоклассникам – легко влиться в школьную жизнь, а выпускникам – успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы», – обратился к школьникам председатель Общественной палаты муниципального округа Шатура Константин Петров.
Все ученики первых классов получили в качестве подарка мороженое от губернатора Подмосковья и наборы с канцелярскими товарами от главы округа Николая Прилуцкого.
В первый школьный день выпускники вручили малышам символичный ключ от страны знаний. В ответ первоклассники пообещали учиться на отлично и продолжать традиции старших товарищей.