83 первоклассника и 44 одиннадцатиклассников сели за парты школы №4 Шатуры

01 сентября 2025, 17:58

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Торжественная линейка в честь Дня знаний состоялась для учеников четвёртой школы Шатуры. В этом году за парты сядут 83 первоклассника, а 44 одиннадцатиклассника завершат обучение, сообщили в пресс-службе муниципального округа.







«Желаю родителям набраться терпения, первоклассникам – легко влиться в школьную жизнь, а выпускникам – успешно сдать экзамены и поступить в выбранные вузы», – обратился к школьникам председатель Общественной палаты муниципального округа Шатура Константин Петров.