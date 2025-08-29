Шатурские полицейские победили на турнире по служебному биатлону

29 августа 2025, 11:09

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

На стрелковом полигоне ГУ МВД России по Московской области прошли очередные этапы чемпионата областного главка полиции и спартакиады «Динамо» по служебному биатлону. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.





В забегах на дистанции 3 км для мужчин и 1 км для женщин с двумя огневыми рубежами приняли участие 149 представителей силовых структур Подмосковья. Участники соревновались в командном и в личном зачётах среди женщин и мужчин.



«В командном зачёте чемпионата ГУ МВД России и Спартакиады «Динамо» в третьей группе победили спортсмены Шатуры», — сообщила пресс-служба регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».