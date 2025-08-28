В школы Шатуры с начала года пришли 15 молодых специалистов

28 августа 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Пятнадцать молодых специалистов устроились на работу в школы муниципального округа Шатура в текущем году. Пополнить штаты учебных заведений помогла, в том числе, программа целевого обучения. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





В число целевиков вошли Алина и Дмитрий Стуловы, которые сразу после окончания педуниверситета вышли на работу в лицей Шатуры.





«Мы учились по целевому направлению. Это был осознанный выбор. Мы хотели вернуться в родную Шатуру! Теперь, когда мы работаем в Шатурском лицее, хотим вдохновить и других молодых людей вернуться и внести свой вклад в развитие нашего округа», — сказала Алина Стулова.

«За последние годы в рамках Народной программы «Единой России» в округе построена школа в 5-ом микрорайоне Шатуры, капитально отремонтирована школа в поселке Шатурторф, готовится к открытию после капремонта школа №2. Мы используем все возможные меры поддержки, чтобы привлечь учителей в наш округ», — сказала Ольга Бурмистрова.