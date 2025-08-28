В школы Шатуры с начала года пришли 15 молодых специалистов
Пятнадцать молодых специалистов устроились на работу в школы муниципального округа Шатура в текущем году. Пополнить штаты учебных заведений помогла, в том числе, программа целевого обучения. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
В число целевиков вошли Алина и Дмитрий Стуловы, которые сразу после окончания педуниверситета вышли на работу в лицей Шатуры.
«Мы учились по целевому направлению. Это был осознанный выбор. Мы хотели вернуться в родную Шатуру! Теперь, когда мы работаем в Шатурском лицее, хотим вдохновить и других молодых людей вернуться и внести свой вклад в развитие нашего округа», — сказала Алина Стулова.Два педагога трудоустроились в Шатуре по программе «Земский учитель». Кроме того, четыре преподавателя округа участвуют в программе «Социальная ипотека», при которой основная сумма кредита выплачивается из бюджета области, а владелец жилья платит только проценты. Действует также программа по предоставлению учителям служебного жилья.
Руководительница фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Ольга Бурмистрова отметила, что в Шатуре растёт количество школ, поэтому сохраняется потребность в новых учителях.
«За последние годы в рамках Народной программы «Единой России» в округе построена школа в 5-ом микрорайоне Шатуры, капитально отремонтирована школа в поселке Шатурторф, готовится к открытию после капремонта школа №2. Мы используем все возможные меры поддержки, чтобы привлечь учителей в наш округ», — сказала Ольга Бурмистрова.Она добавила, что педагогам предоставляются различные выплаты, включая компенсацию за аренду жилья.