В Шатуре запустили новую линию изготовления упаковки из гофрокартона
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Новая линия изготовления упаковки из гофрокартона заработала на мебельном предприятии в Шатуре. Продукцию выпускает автоматический резательно-рилевочный центр с числовым программным управлением (ЧПУ). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
О работе нового оборудования рассказал руководитель компании Иван Волков.
«Станок с ЧПУ способен за считанные минуты производить упаковку из гофрокартона под любой размер изделия, а также менять тип коробки при необходимости», — сказал Иван Волков.
Раньше упаковка для мебели производилась на предприятии полуручным способом, а часть коробок приходилось заказывать у подрядчика. Теперь здесь планируют делать коробки не только для своей продукции, но и на заказ. Благодаря расширению предприятия в округе будут созданы дополнительные рабочие места.