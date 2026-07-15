Глава Люберец поздравил местных ветеранов СВО с победой на «Кубке Мужества»

15 июля 2026, 18:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Команду люберецкого отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции поздравил с успешным выступлением на фестивале «Кубок Мужества» глава округа Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Фестиваль проходил в Наро-Фоминске. Участие в нём приняла 31 команда из разных подмосковных округов. В сборной Люберец отличились Виктория Беспеченская, одержавшая победу в дисциплине «Кульбутто», и Андрей Парфёнов, завоевавший золото в метании ножей и бронзу — в фиджитал-боксе.





«Поздравляю всех участников и желаю новых побед!» — сказал Владимир Волков.