Глава Люберец поздравил местных ветеранов СВО с победой на «Кубке Мужества»
Команду люберецкого отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции поздравил с успешным выступлением на фестивале «Кубок Мужества» глава округа Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фестиваль проходил в Наро-Фоминске. Участие в нём приняла 31 команда из разных подмосковных округов. В сборной Люберец отличились Виктория Беспеченская, одержавшая победу в дисциплине «Кульбутто», и Андрей Парфёнов, завоевавший золото в метании ножей и бронзу — в фиджитал-боксе.
«Поздравляю всех участников и желаю новых побед!» — сказал Владимир Волков.В ходе встречи её участники обсудили также работу местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и планы по её дальнейшей деятельности.