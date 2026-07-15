Подмосковье развивает виноделие как новое направление агропрома

15 июля 2026, 19:00

В Подмосковье виноделие постепенно формируется как отдельное направление агропромышленного комплекса. Об этом заявили участники совещания по развитию виноградарства и винодели, которое прошло в правительстве Московской области.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Совещание организовал Минсельхозпрод региона вместе с Роскачеством, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства. Обсуждали перспективы отрасли, потенциал местных производителей, формирование мер поддержки.Региональные производители используют современные технологии, работают с адаптированными к местному климату сортами винограда, включая «Солярис», развивают разные подходы к созданию продукции, в том числе производство «ледяного вина» и вин с длительной выдержкой.«Мы видим потенциал виноделия в Подмосковье и рассматриваем разные модели, в том числе создание собственных виноградников и переработку винограда из южных регионов России. С учётом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной. Важно, чтобы развитие отрасли сопровождалось продуманными мерами господдержки. Формировать их будем с профессиональным и экспертным сообществом, опираясь на практический опыт производителей», – отметил министр сельского хозяйства ПодмосковьяКак уточнили в ведомстве, по итогам пяти месяцев этого года объём производства винодельческой продукции в регионе составил 1,4 млн литров. Основной объём выпуска обеспечивают предприятия вторичного виноделия. Вместе с тем в Подмосковье развиваются хозяйства, производящие вина из собственного винограда, и сырья с арендованных участков южных регионов. Среди них – ООО «Шульгино» из Волоколамска, КФХ «Эльпа» из Одинцовского округа и ИП Глава КФХ Выставкин Н.Б. с винодельней в Раменском округе.Отдельное внимание на совещании уделили перспективам северного виноградарства. Климатические особенности Подмосковья позволяют выращивать ранние технические сорта винограда при использовании специальных агротехнологий.