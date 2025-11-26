85 школьников приняли участие в первенстве по спортивному туризму в Щёлкове

26 ноября 2025, 11:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Щёлкове состоялось муниципальное первенство городского округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Искусственный рельеф». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Мероприятие прошло на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». 85 учащихся школ городского округа в возрасте от восьми до 13 лет соревновались на дистанции первого класса сложности.



«Дистанции в закрытых помещениях требуют от юных спортсменов серьёзной физической, силовой и волевой подготовки. Эти качества с успехом продемонстрировали мальчики и девочки из школы №12 им. В.П. Чкалова, школы №13 им. В.А. Джанибекова, школы №24 им. С.А. Красовского, а также Центра «Романтик», - рассказали в администрации.