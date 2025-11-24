В Щёлкове за год отремонтировали более 70 подъездов
В Щёлкове завершили все работы по ремонту подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году в план работ включили 74 объекта. Специалисты покрасили стены и потолки, заменили осветительные приборы, почтовые ящики и тамбурные двери. В рамках ремонта установили новые окна и пандусы, провели ремонт входных групп.
Работы проводили в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Их объём и наполнение определяют по региональному стандарту, но с учётом пожеланий жителей. Особо внимание уделяют доступности для маломобильных граждан.
Как отметили в администрации, уже второй год подряд городской округ Щёлково побеждает в региональном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». На этот раз победу одержал подъезд управляющей компании «ЕДС».
