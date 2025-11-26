Глава Щёлкова Булгаков помог решить бытовые вопросы семье участника СВО

26 ноября 2025, 11:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков посетил семью участника спецоперации Ивана Трошина. Боец сейчас находится на службе. Булгакова встретили его жена Светлана и дочь Виктория, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Иван служит в Росгвардии с 2016 года, имеет статус ветерана боевых действий, выполняет задачи в зоне СВО. Дочь ждёт папу домой. Сама она пошла в первый класс, занимается танцами и рисованием.



Одна из целей таких встреч – решение бытовых вопросов. Так, Светлана пожаловалась на проблему с вывозом мусора. С управляющей компанией вопрос уже проработали – сотрудники поставят дополнительный бак. Кроме того, женщина подняла тему качества воды в микрорайоне Богородский и поблагодарила за изменения, которые стали заметны после модернизации водонапорной станции. Вода в доме теперь без запаха и осадка. ​



Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково





«Мы всегда рядом, помогаем решить любые вопросы, в том числе бытовые. Сегодня обсудили со Светланой много актуальных тем. Мы с командой знаем семьи всех участников СВО из нашего округа и всегда на связи», – отметил Булгаков