Глава Щёлкова Булгаков помог решить бытовые вопросы семье участника СВО
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков посетил семью участника спецоперации Ивана Трошина. Боец сейчас находится на службе. Булгакова встретили его жена Светлана и дочь Виктория, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Иван служит в Росгвардии с 2016 года, имеет статус ветерана боевых действий, выполняет задачи в зоне СВО. Дочь ждёт папу домой. Сама она пошла в первый класс, занимается танцами и рисованием.
Одна из целей таких встреч – решение бытовых вопросов. Так, Светлана пожаловалась на проблему с вывозом мусора. С управляющей компанией вопрос уже проработали – сотрудники поставят дополнительный бак. Кроме того, женщина подняла тему качества воды в микрорайоне Богородский и поблагодарила за изменения, которые стали заметны после модернизации водонапорной станции. Вода в доме теперь без запаха и осадка.
«Мы всегда рядом, помогаем решить любые вопросы, в том числе бытовые. Сегодня обсудили со Светланой много актуальных тем. Мы с командой знаем семьи всех участников СВО из нашего округа и всегда на связи», – отметил БулгаковБлизкие участников спецоперации могут обратиться в общественную приёмную «Единой России» по адресу: 1-й Советский переулок, д.2А, а также позвонить по телефона: 8(496)-561-11-05.