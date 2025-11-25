В Щёлково утвердили новые решения для развития городского округа
Депутаты городского округа Щёлково провели 23-е заседание Совета и приняли ключевые решения, которые повлияют на развитие территории и качество жизни жителей. По итогам обмена мнениями депутаты утвердили сразу несколько важных инициатив, сообщили в Администрации городского округа Щёлково.
Они внесли изменения в Правила благоустройства муниципалитета, чтобы создать более комфортную городскую среду. Также депутаты закрепили показатели, по которым специалисты смогут определять нарушения обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля.
Эти меры позволят инспекторам быстрее выявлять проблемы в системе ЖКХ и предотвращать их до того, как они перерастут во что-то более серьёзное.
Главврач Щёлковской больницы Николай Красиков представил депутатам данные о состоянии здравоохранения в округе. Эта информация поможет скорректировать программу развития медицины и усилить профилактическую деятельность.
Все принятые решения уже приняли в работу. Депутаты и профильные службы будут следить за их исполнением.
