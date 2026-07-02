Единороссы утвердили список кандидатов на выборы в Мособлдуму

02 июля 2026, 17:09

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Список кандидатов от «Единой России», которые будут баллотироваться на выборах в Мособлдуму, утвердило подмосковное отделение партии. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





В список вошли победители предварительного голосования, а возглавил его губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



