Единороссы утвердили список кандидатов на выборы в Мособлдуму
Список кандидатов от «Единой России», которые будут баллотироваться на выборах в Мособлдуму, утвердило подмосковное отделение партии. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
В список вошли победители предварительного голосования, а возглавил его губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Как партия президента мы несем ответственность перед страной и перед людьми. И мы обязаны быть едиными, чтобы справиться с вызовами. Президент поставил задачи. Ключевые из них — сохранение политической стабильности и, несмотря на все экономические трудности, развитие регионов и страны в целом. Для этого нам нужна тотальная внутренняя мобилизация», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Кандидаты будут проводить встречи с жителями и вносить их предложения в Народную программу партии. Кроме того, свои инициативы можно передать через муниципальные приёмные «Единой России», сайт естьрузельтат.рф и по телефону 8‑800‑200‑89‑50.
Выборы в Мособлдуму, а также в Госдуму и окружные Советы депутатов назначены на 20 сентября. Они будут проходить три дня — с 18 по 20 число.