Молодой руководитель агропредприятия Исаева баллотируется в Мособлдуму

02 июля 2026, 16:13

оригинал А. Исаева (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

Молодой руководитель аграрного предприятия Ася Исаева перестраивает жизнь на селе в Подмосковье. Девушка победила в предварительном голосовании «Единой России» и планирует баллотироваться в Мособлдуму, сообщили в пресс-службе партии в Московской области.





25-летняя Исаева входит в число руководителей агрохолдинга «ОСП Агро». Юрист по профессии, она успешно совмещает основную работу с партийной и общественной деятельностью – курирует партийный проект «Российское село» в Московской области.



Год назад по инициативе Исаевой в Емельяновской школе при поддержке «ОСП Агро» открыли агротехнологический класс, а скоро появится ещё один. Школьников готовят к поступлению в вузы и колледжи аграрного профиля, дальнейшей работе в агропромышленном комплексе. В программе – углублённое изучение биологии, химии,

математики и физики, практические занятия. «ОСП-Агро» помогает классу с оборудованием.



Дети бывают на предприятиях с экскурсиями, видят, как всё работает. Ася проводит для них лекции по сельскому хозяйству и кулинарные мастер-классы. Как председатель местной организации «Союз женщин России» Исаева занимается вопросами социальной поддержки одиноких пенсионеров, участвует в сборе гуманитарной помощи в зону СВО.



А. Исаева (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

Успешно пройдя процедуру предварительного голосования «Единой России», она намерена перейти от локальных задач к решению проблем на региональном уровне. Свою победу воспринимает как кредит доверия.



Ася убеждена, что развитие АПК – ключ к процветанию сельских территорий. Сильный агропромышленный комплекс даёт рабочие места, привлекает молодёжь и развивает инфраструктуру.

«Но в центре всего должен быть человек. Для меня самое важное – сплочённый коллектив. Какие бы технологии ни появлялись, именно люди – главная ценность. Поэтому важно создавать условия, чтобы молодёжь оставалась на селе», – отметила девушка.

А. Исаева (в центре) (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

«Мы давно знакомы с Асей. Она очень умная, творческая девушка, искренне интересуется нашими проблемами. Мы рады, что Ася победила на предварительном голосовании. Молодые, энергичные и неравнодушные люди очень нужны во власти», – уверена Раиса Валентиновна.