Молодой руководитель агропредприятия Исаева баллотируется в Мособлдуму
Молодой руководитель аграрного предприятия Ася Исаева перестраивает жизнь на селе в Подмосковье. Девушка победила в предварительном голосовании «Единой России» и планирует баллотироваться в Мособлдуму, сообщили в пресс-службе партии в Московской области.
25-летняя Исаева входит в число руководителей агрохолдинга «ОСП Агро». Юрист по профессии, она успешно совмещает основную работу с партийной и общественной деятельностью – курирует партийный проект «Российское село» в Московской области.
Год назад по инициативе Исаевой в Емельяновской школе при поддержке «ОСП Агро» открыли агротехнологический класс, а скоро появится ещё один. Школьников готовят к поступлению в вузы и колледжи аграрного профиля, дальнейшей работе в агропромышленном комплексе. В программе – углублённое изучение биологии, химии,
математики и физики, практические занятия. «ОСП-Агро» помогает классу с оборудованием.
Дети бывают на предприятиях с экскурсиями, видят, как всё работает. Ася проводит для них лекции по сельскому хозяйству и кулинарные мастер-классы. Как председатель местной организации «Союз женщин России» Исаева занимается вопросами социальной поддержки одиноких пенсионеров, участвует в сборе гуманитарной помощи в зону СВО.
Успешно пройдя процедуру предварительного голосования «Единой России», она намерена перейти от локальных задач к решению проблем на региональном уровне. Свою победу воспринимает как кредит доверия.
Ася убеждена, что развитие АПК – ключ к процветанию сельских территорий. Сильный агропромышленный комплекс даёт рабочие места, привлекает молодёжь и развивает инфраструктуру.
«Но в центре всего должен быть человек. Для меня самое важное – сплочённый коллектив. Какие бы технологии ни появлялись, именно люди – главная ценность. Поэтому важно создавать условия, чтобы молодёжь оставалась на селе», – отметила девушка.Среди приоритетов дальнейшей работы она называет развитие сельских территорий. Своё село Ася видит местом, где хочется жить.
По словам жительницы Коломны, члена Озёрского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Раисы Комаровой, Ася Исаева не остаётся в стороне от общественной работы.
«Мы давно знакомы с Асей. Она очень умная, творческая девушка, искренне интересуется нашими проблемами. Мы рады, что Ася победила на предварительном голосовании. Молодые, энергичные и неравнодушные люди очень нужны во власти», – уверена Раиса Валентиновна.
В Московской области по народной программе «Единой России» внедрено много мер поддержки агропрома, благодаря которым за пять лет реализовано более 100 инвестпроектов с объёмом инвестиций свыше 140 миллиардов рублей. Создано 11 00 новых рабочих мест, в отрасли занято свыше 100 000 жителей Подмосковья. Для сельхозпроизводителей региона предусмотрено порядка 40 видов мер господдержки – субсидий и грантов.
Подмосковье занимает первое место в стране по объёму тепличного производства овощей, лидирует по объёмам переработки сельхозпродукции и производству сыров.