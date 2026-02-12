87 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки

12 февраля 2026, 11:59

оригинал Фото: Медиасток.РФ

С начала 2026 года 87 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки в собственность бесплатно. Это часть поддержки семей с тремя и более детьми, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.





Наибольшее количество участков получили семьи в Истре и Дмитрове — по 17, в Одинцово — 15, а в Подольске — 10.

«Мы продолжаем обеспечивать многодетные семьи землями, помогая улучшать условия проживания. В январе совместно с органами местного самоуправления многодетным семьям региона передали 87 земельных участков. Всего с начала действия закона помощь получили 39 132 семьи. Кроме того, сформировано более 3 000 новых участков, еще свыше 2 000 находятся в процессе формирования», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.