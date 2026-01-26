Подмосковным округам передали 110 школьных автобусов
110 автобусов для транспортировки до школ и обратно детей из отдалённых населённых пунктов передали в собственность округов Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Передача автобусов проводилась в два этапа.
«В первой половине года 18 получили 50 автобусов марки Gazelle Next на 22 места и ПАЗ на 31 место. А под конец года 60 автобусов получили 25 округов», — рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.60 автобусов из второй партии обслуживают 55 школ в округах Раменский, Волоколамский, Зарайск, Щёлково, Талдомский, Красногорск, Бронницы, Истра, Лотошино, Коломна, Чехов, Шатура, Ступино, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Дмитровский, Пушкинский и других.