В Подмосковье проведут кадастровую оценку 4,2 млн земельных участков

22 января 2026, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Очередную массовую государственную кадастровую оценку земли проведут в Московской области в 2026 году, проверить планируется 4,2 млн участков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Такая процедура проводится в российских регионах раз в четыре года. Результаты оценки станут основой для расчёта налогов и арендной платы с 1 января 2027 года.





«Работу проведут специалисты подведомственного министерству Центра кадастровой оценки», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.