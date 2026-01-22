В Подмосковье проведут кадастровую оценку 4,2 млн земельных участков
Очередную массовую государственную кадастровую оценку земли проведут в Московской области в 2026 году, проверить планируется 4,2 млн участков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Такая процедура проводится в российских регионах раз в четыре года. Результаты оценки станут основой для расчёта налогов и арендной платы с 1 января 2027 года.
«Работу проведут специалисты подведомственного министерству Центра кадастровой оценки», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.При том впервые будет использоваться Национальная система пространственных данных (НСПД) — цифровой ресурс, который обеспечит прозрачный обмен актуальными данными в режиме реального времени.