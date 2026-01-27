Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по кадастровой оценке недвижимости

27 января 2026, 09:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

28 января 2026 года Управление Росреестра по Московской области проведет телефонную линию по вопросам государственной кадастровой оценки недвижимости. Жители региона смогут напрямую задать свои вопросы специалистам ведомства. Об этом сообщили в Минимущества Московской области.





С 11:00 до 13:00 сотрудники отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости проконсультируют граждан по самым востребованным темам. Специалисты расскажут, как узнать кадастровую стоимость объекта, какая организация рассчитывает ее в Подмосковье и кто дает официальные разъяснения. А еще участникам линии объяснят, как меняется кадастровая стоимость при корректировке данных об объекте, как ее можно пересмотреть и куда для этого обращаться.



Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.



В Росреестре напомнили, что в 2026 году в Московской области пройдет очередная государственная кадастровая оценка земельных участков. В ходе этой работы специалисты оценят около 4,2 млн участков.



«В этом году кадастровая оценка недвижимости будет проводиться с использованием единого программного обеспечения – платформы Национальной системы пространственных данных. Применение платформы НСПД позволит оптимизировать процесс кадастровой оценки, сократит количество ошибок и повысит точность получаемых результатов», — отметила и.о. начальника профильного отдела Анна Бочарова.



