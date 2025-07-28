890-летие Волоколамска отметили фестивалем, ярмаркой и концертом
Праздничные мероприятия по случаю 890-летию Волоколамска прошли сразу на нескольких площадках города. Об этом рассказали в пресс-службе Волоколамского муниципального округа.
«Жители могли посетить фестиваль народного творчества, ярмарку изделий ручной работы, мастер-классы, пенную дискотеку и концерт звёзд российской эстрады. По традиции утром в День города отдали дань памяти героическому прошлому Волоколамска и его защитникам. Цветы к Вечному огню с главой округа Натальей Козловой возложили представители администрации и духовенства, ветераны, гости из Белоруссии», – рассказали в администрации.В городском парке провели развлекательную программу с фестивалем и ярмаркой. Её начали с детской анимации, а продолжили мастер-классами и конкурсами. Всех детей угостили мороженым.
Эффектным завершением программы в городском парке стала пенная дискотека. К вечеру празднование переместилось на городскую площадь, где прошёл концерт с участием звёзд шоу-бизнеса. Завершился День города пиротехническим шоу.
За вклад в развитие и процветание города волоколамцев отметили грамотами и благодарственными письмами от Госдумы, Мособлдумы и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.