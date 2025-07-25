В Волоколамске завершаются последние приготовления ко Дню города

25 июля 2025, 14:20

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

На центральной площади Волоколамска монтируют сцену ко Дню города, который отметят 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В субботу на этой сцене пройдёт праздничный концерт, на котором выступят группы «Блестящие», «Унесённые ветром» и 5sta Family, а также Денис Клявер и Лёша Свик.



«К празднику в центре города также завершают работы по благоустройству. Коммунальщики поддерживают чистоту улиц и дорожного покрытия. В центре обновили малые архитектурные формы, покрасили скамейки и урны. На городском валу привели в порядок инсталляцию «Волоколамск 1135», – рассказали в администрации