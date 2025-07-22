Престольный праздник в селе Ярополец отметили крестным ходом
В селе Ярополец Волоколамского муниципального округа крестным ходом отметили престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Торжество началось с Божественной литургии, которую совершил в Иоанно-Предтеченском храме его настоятель Михаил Завитаев. Этот храм – важная часть архитектурного ансамбля старинной усадьбы Гончаровых и духовный центр для местных жителей и паломников. К участникам присоединился настоятель Ильинского храма Евфимий Княжев. Верующие прошли до Казанского храма на окраине села и прочитали общую молитву», – рассказали в администрацииКазанский храм Яропольца посвящён одному из самых почитаемых образов Богородицы в России – Казанской иконе Божией Матери. Он считается чудотворным и является покровителем русской земли.
С лета 2023 года в храме проходят масштабные восстановительные работы. В этом году к престольному празднику фасады церкви почти полностью освободили от строительных лесов.