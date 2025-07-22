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День волоколамского села Ярополец отметили концертом и мастер-классами

Праздничную программу провели для жителей Яропольца Волоколамского округа в честь Дня села. Мероприятие состоялось у местного дома культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Участие в официальной части праздника приняли замглавы округа Виктор Тюленев и начальник территориального отдела Сергей Блохин.

«Они пожелали селу процветания и вручили благодарственные письма лучшим работникам ЖКХ, сферы образования и местной службы благоустройства», — говорится в сообщении.
В рамках праздника были организованы творческие мастер-классы и концерт, на котором выступили коллективы и солисты Волоколамского округа.

А 26 июля в Волоколамске отметят День города. Глава округа Наталья Козлова рассказала, что все детали праздничной программы уже согласованы.
Лев Каштанов

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