День волоколамского села Ярополец отметили концертом и мастер-классами
Праздничную программу провели для жителей Яропольца Волоколамского округа в честь Дня села. Мероприятие состоялось у местного дома культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в официальной части праздника приняли замглавы округа Виктор Тюленев и начальник территориального отдела Сергей Блохин.
«Они пожелали селу процветания и вручили благодарственные письма лучшим работникам ЖКХ, сферы образования и местной службы благоустройства», — говорится в сообщении.В рамках праздника были организованы творческие мастер-классы и концерт, на котором выступили коллективы и солисты Волоколамского округа.
А 26 июля в Волоколамске отметят День города. Глава округа Наталья Козлова рассказала, что все детали праздничной программы уже согласованы.