90 подмосковных медработников стали победителями профессиональной премии

03 декабря 2025, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 340 медиков приняли участие в конкурсных испытаниях профессиональной премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/Подмосковный медбрат». В Московской области подведены итоги конкурса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





Победителями стали врачи и средний медперсонал МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Московской областной станции скорой медицинской помощи, Раменской, Дубненской, Пушкинской, Сергиево-Посадской, Красногорской, других больниц и поликлиник.

«В этом году обладателями премии признаны 90 медицинских специалистов разных направлений – онкологи, неврологи, реаниматологи, эндокринологи, фельдшеры, медсёстры. Они получат единовременную денежную выплату. Для врачей она составляет 300 000 рублей, а для среднего медперсонала – 200 000», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.