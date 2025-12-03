В подмосковных школах сахарного диабета обучились около 45 тыс. человек

03 декабря 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 45 тысяч человек прошли обучение в специальных школах пациентов с сахарным диабетом в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





Занятия в этих школах проводятся бесплатно. Направление туда житель региона может получить у лечащего врача.





«Школы сахарного диабета помогают пациентам адаптироваться к новым правилам жизни. На «уроках» врачи рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови и считать углеводы, объясняют принципы правильного питания и отвечают на вопросы слушателей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.