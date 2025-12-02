В Подмосковье теперь можно получать медицинские услуги через MAX

02 декабря 2025, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья теперь могут получать медицинские услуги через мессенджер MAX. Цифровой помощник «Денис» позволит записаться как на очный приём врача, так и на телемедицинскую консультацию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.