В Подмосковье теперь можно получать медицинские услуги через MAX
Жители Подмосковья теперь могут получать медицинские услуги через мессенджер MAX. Цифровой помощник «Денис» позволит записаться как на очный приём врача, так и на телемедицинскую консультацию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Помимо этого, в мессенджере можно заказать электронную справку или продлить электронный рецепт на льготное лекарство.
Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке и дать согласие на обработку персональных данных. Для записи к врачу необходимо указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплён к поликлинике в Московской области.
Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через него отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.
