90 подростков вступили в трудовые бригады Раменского молодёжного центра

18 июня 2026, 18:50

Фото: Раменский молодёжный центр

Раменский молодёжный центр на время летних каникул организовал трудовые бригады для подростков. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Ребята работают с девяти часов утра до обеда, получая собственный заработок и приобретая новые знакомства



Фото: Раменский молодёжный центр

Раменский молодёжный центр собирает летние трудовые бригады для подростков уже не первый год. Заявки начинают принимать с 1 марта, и уже через несколько дней лимит вакансий бывает исчерпан. В бригады принимают школьников от 14 до 17 лет.

«Юноши и девушки также приобретают опыт в оформлении документов. С каждым подростком заключают трудовой договор. Для них открывают банковские карты, на которые поступают заработанные средства, то есть ребята получают ещё и азы финансовой грамотности. Распределить заработанные деньги гораздо сложнее, чем полученные от родителей на определённые цели», – отметили в администрации.